Мотоциклиста унесло в сторону зрителей на мотогонках в Башкирии

В Башкирии, во время мотогонок, произошел инцидент: мотоцикл вылетел в зону, где находились дети. Семнадцатилетний участник соревнований по спидвею в городе Октябрьский потерял контроль над своим транспортным средством.

Сразу после начала заезда произошло столкновение с другим гонщиком, в результате чего мотоцикл вылетел за пределы трассы, в направлении зрительской зоны. Находившиеся там дети успели вовремя среагировать и отскочить в сторону.

Ранее, по данным СМИ, в городе Бердске Новосибирской области автомобиль сбил женщину с коляской.

Во время этого столкновения пострадали молодая мать и двое малышей — годовалая девочка и трёхлетний мальчик. Врачи на месте оказали им необходимую помощь, после чего все трое были доставлены в больницу с травмами.