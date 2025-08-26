В Салехарде больница сошла со свай вместе с находившимися в ней врачами

В Салехарде сошла со свай больница на улице Свердлова — в момент инцидента внутри находились врачи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Здание больницы было построено в 1976 году. Утром 26 августа постройка неожиданно наклонилась и сдвинулась со свай. При этом, внутри больницы находились работники, но в результате инцидента никто не пострадал.

«В 8:49 утра нам поступило сообщение от сотрудника поликлиники о том, что здание сошло со свай», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Причины происшествия пока неизвестны — эксперты считают, что самыми вероятными причинами могут быть износ здания или состояние грунта. Уточняется, что больница на улице Свердлова является одним из старейших зданий Салехарда. В данный момент ее отключают от воды и электричества, а имущество готовят к переносу. Как рассказал мэр города Алексей Титовский, сейчас администрация города обсуждает с персоналом больницы, как действовать дальше.