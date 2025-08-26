Россиянка с сыном катались на машине с номерами запрещенной организации и оказались в СИЗО

В Сочи арестовали мать с сыном за участие в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, 20 июня 38-летняя женщина и 21-летний молодой человек в Лазаревском районе использовали на автомобиле номерные знаки неустановленного образца с символикой экстремистской организации. Деятельность этой организации была запрещена судом в 2022 году. Они делали это с целью пропаганды и вовлечения новых участников.

Также в период с августа 2022 года по июль 2025 года фигурантка склоняла своего мужа к участию в этой организации.

В ходе допроса обвиняемые признали вину, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

