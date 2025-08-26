В Петербурге ревнивица разгромила чужой автомобиль вместо машины бывшего

Жительница Колпино в Санкт-Петербурге, приревновав бывшего мужа, решила разбить машину его сожительницы, но перепутала автомобили. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии органов дознания, 35-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 4 июля 2025 года решила отомстить бывшему мужу и испортить автомобиль его сожительницы. Для этого она взяла кухонный нож и молоток и отправилась на парковку во дворе дома №77/27 по улице Октябрьской в Колпино.

«Увидев знакомый автомобиль марки Renault, женщина в пылу ярости сильно изуродовала машину: проколола шины четырех колес, поцарапала ножом стекло одной из дверей, нанесла молотком не менее четырнадцати ударов по лобовому стеклу и по одному удару по фарам автомобиля, разбив их. Выяснилось, что обвиняемая ошиблась и повредила другой автомобиль, который был такого же цвета и модели», — говорится в тексте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Стоимость восстановления машины оценили в 80 тысяч рублей. В настоящее время дело направлено в Колпинский районный суд, обвиняемой грозит до двух лет колонии.