Раскрыто условие спасения альпинистки Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин рассказал о том, кто мог бы спасти альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на Пике Победы со сломанной ногой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Пятницина, альпинистку мог бы спасти «кто-то очень богатый». Как объяснил эксперт, для подобной спасательной операции потребуется крупное финансирование — в район Наговициной нужно срочно доставить спецтехнику и множество людей.

«Сейчас из-за погоды спасательная операция приостановлена. Не знаю, когда она возобновится. Может быть, завтра найдется какой-то богатый человек, который организует туда отправку огромного числа людей и дронов. Они начнут работать и, быть может, что-то получится», — заявил он.

Двое альпинистов погибли на пике Победы: перед смертью они встретили Наговицыну

Напомним, что ранее Наговицина отправилась на Пик Победы в Киргизии, но в процессе восхождения сломала ногу и застряла на высоте более 7 тысяч метров. После этого местные Минобороны и МЧС пытались спасти женщину, но операции приходилось отменять из-за погодных условий.