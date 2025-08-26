Блогеру-москвичу, насмехавшемуся над блокадниками, избрали меру пресечения

В Москве блогеру, насмехавшемуся над блокадниками Ленинграда, избрали меру в виде запрета определенных действий, рассказали РИА Новости правоохранители.

Ранее в Сети получил распространение пост с видео блогера, который удивлялся тому, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea.

Против молодого человека 2005 г. р., как проинформировали в пресс-службе столичного главка СК РФ, возбуждено уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Блогер был задержан и на допросе признал свою вину.

Собеседник агентства уточнил, что в отношении молодого москвича избрана мера в виде «запрета определенных действий».