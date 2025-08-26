Мужчина пытался провезти в Россию из Вьетнама голову крокодила и получил штраф

Прибывший из Вьетнама в Хабаровск мужчина попытался провезти в чемодане настоящую голову крокодила. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По словам представителей ведомства, инспекторы обнаружили экзотический товар в поклаже пассажира во время осмотра. Мужчина пояснил, что купил этот сувенир для личной коллекции и даже не догадывался, что его нужно обязательно декларировать. Засушенную голову забрали на экспертизу, которая подтвердила, что она принадлежит гребнистому крокодилу.

— По данному факту возбуждены два дела. Нарушителю грозит штраф и конфискация товара, — передает официальный Telegram-канал службы.

Сотрудники таможни в начале июля на осмотре багажа и ручной клади в «зеленом коридоре» аэропорта Волгограда обнаружили у женщины 222 связки человеческих волос разной длины и цвета.

Другой случай произошел зимой, когда таможенники столичного аэропорта Домодедово обратили внимание на гражданина Азербайджана, который пытался незаконно ввезти в Россию ювелирные украшения стоимостью свыше 10 миллионов рублей.