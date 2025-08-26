Турфирма Ak-Sai Travel свернула лагерь по спасению Наговициной

Турфирма Ak-Sai Travel объявила о том, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной была завершена — базовый лагерь «Южный Иныльчек», разбитый поблизости от ее местоположения, был эвакуирован. Об этом сообщает РБК.

Как сообщили в турфирме, спасательные работы по поиску женщины были завершены. При этом в Ak-Sai Travel добавили, что сейчас в компании проходят проверки, которые являются частью рабочего процесса.

«Спасательные работы завершены, базовый лагерь “Южный Иныльчек” эвакуирован», — сообщили там.

Напомним, что турфирма Ak-Sai Travel организовала восхождение Наговициной на Пик Победы в Киргизии. В процессе восхождения женщина сломала ногу и застряла на высоте более 7 тысяч метров. После этого Минобороны и МЧС Киргизии несколько раз пытались спасти женщину, но каждый раз операции приходилось отменять из-за погодных условий.