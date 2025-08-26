В Ярославле пьяный мужчина бросил в полицейских гранату

В Ярославле пьяный местный житель оказал полицейским сопротивление, бросив в них гранату. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 августа в подъезде дома на улице Курчатова. 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил страйкбольную гранату в сотрудников полиции с целью воспрепятствовать их законной деятельности по пресечению преступлений и правонарушений. В результате взрыва пластмассовые осколки попали в стражей порядка, причинив им физическую боль.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.