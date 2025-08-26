Двое альпинистов погибли на пике Победы: перед смертью они встретили Наговицыну

На пике Победы в Киргизии погибли два альпиниста из Ирана. Перед трагическим исходом они встретили россиянку Наталью Наговицыну, которая в тот момент была только в процессе подъема на гору, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, иранские альпинисты приступили к восхождению на пик Победы 5 августа. Хассан Машхадиоглу был руководителем клуба альпинистов в Иране, а Марьям Пилехвари работала тренером по альпинизму. Это была их третья попытка забраться на вершину горы. Уточняется, что альпинисты без координации, уведомления Иранской федерации альпинизма и местного лагеря «Южный Иныльчек» самостоятельно пошли на пик Победы.

«На вершину иранцы поднялись 11 августа, а на следующий день стали возвращаться. В ходе спуска на высоте примерно 7300 метров они пересеклись с россиянкой Натальей Наговициной (которая вскоре сломала ногу и осталась под скалой). Позже были обнаружены вещи, а сами альпинисты пропали», — говорится в материале.

Напомним, что Наговицина сломала ногу на пике Победы в Киргизии, не смогла спуститься и осталась в палатке на высоте более 7 тыс. метров. Спасательная операция не увенчалась успехом — ни вертолет, ни группа профессиональных альпинистов не смогли к ней подняться на фоне сложных погодных условий. 23 августа МЧС Киргизии сочло альпинистку погибшей. Через два дня операцию по спасению Наговициной прекратили.