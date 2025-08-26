Англичанин приехал в Россию и остался без денег

Блогер Уилл Эггертон из Англии, путешествующий по России, попал в неприятную ситуацию в Иркутске. Он стал жертвой мошенников и потерял 53 тысячи рублей через поддельное приложение для поиска попутчиков, передает kp.ru.

Уилл приехал в Иркутск в середине августа, посетил Байкал и попробовал буузы, а затем вернулся в город, чтобы сэкономить на поездке в Красноярск. В гостинице он воспользовался приложением для поиска попутчиков, но водитель отменил поездку, оставив его без денег.

По совету сотрудника банка Уилл обратился в полицию Иркутска. Он шутил, что если будет семь лет питаться лапшой, то сможет погасить долг. Подписчики поддержали его и предложили финансовую помощь, но Уилл отказался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что фишинг — один из самых распространенных способов обмана в интернете. Они рекомендовали проверять информацию о сайтах на специальных платформах и соблюдать меры безопасности в соцсетях.

Ранее в МВД России проинформировали о новой тактике мошенников. Злоумышленники создают тревожные ситуации, заставляя граждан звонить по указанным номерам, чтобы обойти системы банковской безопасности.