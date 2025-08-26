Спасатели нашли дрейфующую по красноярской реке лодку с рыбаком и трупом его брата

В красноярском крае спасатели поймали подхваченную течением лодку. В ней находился мужчина и его мертвый родственник.

© Vse42.ru

Как рассказали в пресс-службе КГКУ "Спасатель", шарыповские спасатели получили от полицейских сообщение о том, что нужно перехватить резиновую лодку на реке Чулым. Она дрейфовала вниз по течению с Назаровского района в сторону деревни Ершово в Шарыповском районе.

Оперативная группа спасателей отправилась на место, успев по пути взять с собой сотрудника полиции. Вскоре им удалось перехватить дрейфующую лодку и пришвартовать ее к берегу.

– В ней находился мужчина с телом умершего брата. Спасатели извлекли тело умершего мужчины и передали медикам, – сообщили в пресс-службе.

Родственник погибшего оказался в руках стражей порядка. Сейчас он дает объяснения в полиции, сообщает издание Newslab.ru.

Выяснилось, что братья отправились рыбачить на Чулым еще четыре дня назад. Они регулярно связывались с родными по телефону. Однако в какой-то момент один из мужчин позвонил племяннику и сказал, что его отец внезапно умер, а у лодки сломался мотор, поэтому он дрейфует по течению с телом погибшего. После этого молодой человек обратился в экстренную службу.