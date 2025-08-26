Бывшего депутата с сообщниками задержали по подозрению в незаконном лишении свободы

По информации регионального Следственного комитета, бывшего приморского депутата Маноконова и его сообщников задержали по подозрению в хулиганских действиях и незаконном лишении свободы женщины.

Следствие установило, что в ночь на 3 августа группа лиц, в числе которых был Маноконов, устроила потасовку. В ходе столкновения житель Уссурийска получил травмы. Защищаясь, он нанес ножевое ранение одному из нападавших в ногу, после чего вместе с женой покинул место происшествия.

Однако преследователи подстроили автомобильную аварию, чтобы остановить машину пострадавшего. Избиение продолжилось. Когда мужчине удалось убежать, злоумышленники, чтобы узнать его местонахождение, насильно увезли его жену и удерживали ее в машине.

По данным Следственного комитета, впоследствии женщине удалось вырваться на свободу. В настоящее время ведется следствие по данному делу.