СК РФ начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Наговициной
Следственный комитет начал проверку по факту происшествия с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая получила травму при восхождении на пик Победы в Киргизии. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось обращение сына Наговициной к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой помочь в организации аэровидеосъемки района, чтобы подтвердить, что женщина жива.
Петренко пояснила, что Бастрыкин поручил подчиненным совместно с МИД и МЧС России принять все возможные меры для установления обстоятельств и оказания помощи в поиске альпинистки. Она отметила, что следственными органами уже организована процессуальная проверка.
Глава СК поставил исполнение поручения на особый контроль, передает Telegram-канал Следкома.
Ранее стало известно, что тело погибшего 10 лет назад альпиниста Михаила Ишутина лежит с другой стороны камня, возле которого сейчас находится Наталья Наговицина. Ишутин имел звание «Cнежный барс», а за свою спортивную карьеру он совершил более 400 восхождений.
Это далеко не первый случай, когда с альпинистами во время покорения горных вершин происходили страшные трагедии. Пять самых жутких историй — в материале «Вечерней Москвы».