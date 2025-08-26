К застрявшей на пике Победы россиянке Наговициной не может подняться даже дрон

Даже дрон не может подняться к застрявшей на пике Победы россиянке Наталье Наговициной из-за непогоды, высокой облачности и нулевой видимости. Об этом заявил президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Эдуард Кубатов в комментарии РЕН ТВ.

По словам Кубатова, не получилось поднять дрон из-за непогоды, чтобы зафиксировать состояние Наговициной, жива ли женщина, чтобы предпринимать дальнейшие попытки проводить спасательную операцию.

Сорвалась самая последняя попытка спасти российскую альпинистку Наговицыну

Также в публикации говорится о том, что диппредставительство оперативно связывалось с МЧС и Минобороны, чтобы организовать спасательную операцию, которая сейчас была прекращена из-за погоды. Напомним, что Наговицина сломала ногу на пике Победы в Киргизии еще 12 августа. Ее неоднократно пытались спасти, но непогода препятствовала этому.