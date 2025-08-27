Чип пропавшего при попытке переплыть Босфор россиянина подал сигнал

Чип, с которым российский пловец Николай Свечников принимал участие в массовом заплыве через Босфор, продолжает передавать сигнал из воды.

Об этом сообщает CNN Turk.

В настоящее время поисковые группы активизировали поиски как на поверхности, так и на глубине.

Следователи также изучают все фотографии, сделанные во время заплыва, записи камер отеля, где остановился пловец.

Поиски Николая Свечникова продолжаются уже третьи сутки.

В спасательной операции задействованы более 500 человек, катера, лодки, подводные батискафы и дроны. По данным СМИ, спортсмен либо утонул, либо выбрался на другом берегу и по какой-то причине выбросил свой браслет с чипом, который используется для фиксации результата. Как считает олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко, шансы найти соотечественника живым невысоки.