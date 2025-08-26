В Северной Каролине бомж зарезал украинскую беженку

В США бездомный, как пишет New York Post, напал с ножом на украинскую беженку в штате Северная Каролина. От полученных ранений девушка скончалась.

Бежавшая в Штаты «в поисках безопасной жизни» 23-летняя украинская беженка, как указано в публикации, «зарезана бездомным».

Нападение произошло в районе железнодорожной станции города Шарлотт. По данным правоохранителей, Ирине Заруцкой были нанесены множественные ножевые ранения.

В нападении полиция подозревает 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего. Он, как отмечается, был доставлен медикам с травмами, полученными во время инцидента. Раны, как подчеркивается, не представляют угроз для жизни задержанного.

Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Правоохранителям известно, что мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он сейчас является бездомным.