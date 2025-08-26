В Копейске арестован мигрант за попытку совратить несовершеннолетнюю

Следствие возбудило в Челябинской области уголовное дело в отношении мигранта о попытке склонить несовершеннолетнюю к половому контакту.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. В отношении обвиняемого в совершении преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования.

По информации следствия, ранее в социальных медиа сообщалось, что в Копейске мигрант прямо на улице пытался склонить несовершеннолетнюю к половому контакту. Противоправные действия приезжего пресекли очевидцы.