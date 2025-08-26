Силовики задержали подозреваемого в убийстве жителя Подмосковья в 2008 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вместе с сообщником в 2008 году убил жителя подмосковного поселка Чкалово и закопал его тело. Спустя время сообщник подозреваемого скончался, а другого фигуранта дела удалось задержать только спустя время.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В августе 2008 года на участке домовладения в поселке Чкалово в Люберецком районе Московской области злоумышленник совместно с сообщником совершил убийство местного жителя. Затем для сокрытия следов преступления тело закопали. В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что его подельник скончался в 2013 году, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Во время обысков в доме подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили два пистолета, 60 патронов и наркотики. Также силовики выяснили, что злоумышленник может быть причастен к организации незаконной миграции.

