Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров арестован до 25 октября.

Соответствующее решение на закрытом заседании вынес Мещанский районный суд Москвы.

25 августа стало известно о задержании врио замгубернатора Курской области Базарова.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, задержание Базарова связано с его работой на должности замгубернатора Белгородской области по строительству.

По предварительным данным, дело касается строительства оборонительных сооружений.