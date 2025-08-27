Врио замгубернатора Курской области Базаров арестован до 25 октября
Временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Базаров арестован до 25 октября.
Соответствующее решение на закрытом заседании вынес Мещанский районный суд Москвы.
25 августа стало известно о задержании врио замгубернатора Курской области Базарова.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, задержание Базарова связано с его работой на должности замгубернатора Белгородской области по строительству.
По предварительным данным, дело касается строительства оборонительных сооружений.