Известного комика застрелили на улице

Стендап-комик из США Реджи Кэрролл попал в больницу с огнестрельным ранением

© Prathaan/iStock.com

По информации издания The Independent, артист был экстренно доставлен в медицинское учреждение, но врачи не смогли его спасти. На момент гибели ему был 51 год.

По факту случившегося полиция задержала подозреваемого в стрельбе. Личность задержанного и подробности инцидента, а также мотивы правонарушителя пока не раскрываются.

На месте похорон народного артиста России произошла стрельба

Известно, что карьера Реджи Кэрролла была связана не только со стендап-выступлениями по всей стране, но и с кинематографом — он снимался в различных комедийных телешоу и фильмах.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается.