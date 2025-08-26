Женщина напоролась глазом на ветку во время прогулки в московском лесу

Во время прогулки в московском лесу женщина случайно наткнулась на ветку дерева. Пострадавшая обратилась к медикам, врачи оказали ей помощь.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы.

— Во время прогулки в лесу женщина случайно наткнулась на ветку дерева. Ситуация выглядит страшной, однако пациентке повезло: глазное яблоко в целостности, зрение не пострадало! Врачи оперативно удалили ветку, тщательно обработали рану и выписали домой под амбулаторное наблюдение, — рассказали в официальном Telegram-канале департамента.

Компьютерная томография подтвердила, что ветка повредила лишь мягкие ткани верхнего века. Врачи напомнили, что при любой травме глаз необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

