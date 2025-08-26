Группа агрессивных подростков терроризирует город в Башкирии

По данным Telegram-канала Mash Batash, в Октябрьском родители учеников бьют тревогу из-за группы подростков, терроризирующих небольшой район.

Как утверждают родители, группа несовершеннолетних, возглавляемая неким Иреком (имя изменено в целях конфиденциальности), систематически издевается над другими детьми, вымогая деньги, нанося побои и оскорбляя как ровесников, так и детей младшего возраста.

Родители утверждают, что их обращения в правоохранительные органы не приносят желаемого эффекта: по их словам, хулиганов лишь приглашают для профилактической беседы, после чего всё повторяется. Попытки поговорить с отцом Ирека оказались безрезультатными: якобы он грубо отвечает недовольным родителям и угрожает расправой всем, кто осмелится жаловаться на поведение его сына.