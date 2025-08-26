В России председатель Думы подрался с женщиной

В Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея Сергей Ханин подрался с женщиной. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

© Lenta.ru

Как рассказала российскому изданию пострадавшая депутат Фаина Совина, парламентарий толкнул ее, отобрал телефон, когда она попыталась заснять его на телефон у стройки в рабочее время. Совина также утверждает, что после общения с председателем Думы у нее вырваны ногти.

Ханин привел свою версию произошедшего. По его словам, депутат подбежала к нему, когда он справлял нужду. Женщина первой начала кричать и царапаться. Отобранный телефон депутат планировал отдать супругу чиновницы, с которым он дружен.

Появилось видео драки в парламенте Армении

Оба обратились с заявлениями в полицию.

До этого стало известно, что в Калининградской области депутаты избили женщину на улице из-за кадки с деревом у ресторана.