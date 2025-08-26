Летящий из Лондона в Пекин самолет китайской авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как сообщал Telegram-канал Baza, Boeing 777-39L(ER) вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 21:43 (UTC) и приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени.

По словам Кореняко, экипаж лайнера подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Диспетчеры подведомственной Росавиации госкорпорации «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили нужную информацию экипажу самолета о ближайших запасных аэродромах, способных принять лайнер.

Отмечается, что специалисты филиала «Аэронавигация Севера Сибири» помогли экипажу с навигацией при следовании по короткому маршруту на выбранный аэродром Нижневартовска, а также проинформировали экипаж о погоде и параметрах рабочей взлетно-посадочной полосы.

В конечном итоге Boeing 777-300 благополучно сел через 60 минут после объявления сигнала PAN в Нижневартовске. На борту воздушного судна находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск запасной борт. Он должен прилететь в 14:00 по московскому времени и вылететь в Пекин в 18:00, рассказал Кореняко.