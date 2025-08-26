В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

В Иркутске оперативные сотрудники МВД, ГУФСИН и УФСБ задержали лидеров организованной преступной среды, в число которых входили смотрящие по городу и их ближайшее окружение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Силовые структуры региона проводили операцию по раскрытию и задержанию фигурантов в течение двух недель. В результате задержаны восемь мужчин. Отмечается, что в жилищах фигурантов проведены обыски.

Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, сегодняшнее мероприятие — продолжение зачистки бизнеса от криминальных элементов, так как осенью 2024 был задержаны несколько лидеров уголовно-преступной среды, в том числе и смотрящего за Тулуном.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Четверо из них арестованы, еще двое получили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, оставшиеся два фигуранта в данный момент находятся в местах лишения свободы.

По данным следствия, в период с апреля 2019 года по август 2025 года двое из задержанных, которые являлись их лидерами, занимались организацией и поддержанием деятельности запрещенным на территории России движения. Под их руководством шестеро других фигурантов активно участвовали в работе группировки в Усолье-Сибирском.

Они проводили личные беседы с другими разделяющими их взглядами лицами, объясняли основы экстремисткой организации и ее понятия, а также пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранителей. Также они занимались сбором денег, которые затем распределяли для поддержания лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, в том числе и тех, кто находится в исправительных учреждениях, расположенных в Иркутской области.

