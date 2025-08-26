Дерево, на котором прятался террорист из «Крокуса», пришлось спилить

Сотрудник правоохранительных органов, которого опросили в суде в качестве свидетеля, рассказал, что одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после погони снимали с дерева, которое пришлось в итоге спилить.

© Вечерняя Москва

— Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел, — рассказал источник РИА Новости.

Уточняется, что сотрудники ДПС вели погоню за машиной, на которой скрылись террористы. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. После аварии террористы разбежались по лесополосе, где их впоследствии и поймала полиция.

Ранее также появилась информация, что фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» постоянно читает Коран и совершает молитвы в СИЗО. При этом мужчина также агрессивно склоняет соседей по камере принять ислам, в том числе доверителя адвоката.

22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».