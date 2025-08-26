В Красноярске арестовали школьницу за покушение на теракт

Несовершеннолетняя жительница Красноярска арестована за покушение на поджог объекта транспортной инфраструктуры. Девочку поместили под домашний арест, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

© Газета.Ru

По информации следователей, 6 августа девушка пыталась за деньги поджечь релейный шкаф на железной дороге в Красноярске. Поджог не удался, школьницу задержали. Она была отправлена под домашний арест, отметили в СК.

Следственные мероприятия по данному делу продолжаются. По данному факту в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», уточнили в ведомстве. В СК также напомнили, что данной статье может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

В Саратовской области ранее арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые обеспечивали работу железной дороги. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видео куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.