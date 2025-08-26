В Московской области полицейские задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в 2008 году

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ОУР МУ МВД России «Люберецкое» и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в преступлении, которое совершено 17 лет назад.Предварительно установлено, что в августе 2008 года на участке домовладения в поселке Чкалово в Люберецком районе Московской области злоумышленник совместно с сообщником совершил убийство местного жителя. Затем для сокрытия следов преступления тело закопали. Найти убийц по горячим следам не удалось.В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что его подельник скончался в 2013 году. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружены два пистолета, более 60 патронов различного калибра, а также наркотические средства и оборудование для их производства.Кроме того, оперативники определили, что подозреваемый может быть причастен к организации незаконной миграции. Он помог четырем иностранцам легализовать свое пребывание в нашей стране.Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105, а также статьями 222, 228.1 и 322.1 УК РФ. Фигуранту предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео