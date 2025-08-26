В Башкирии раскрыли занимавшуюся миллиардными аферами группировку

В Башкирии раскрыли преступную группировку, организовавшую незаконные финансовые операции по обналичиванию средств и их переводу за границу в интересах незаконных онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров, пишет газета «Коммерсантъ».

В 2025 году объём незаконных операций группировки составил более 3 млрд рублей.

По данным издания, 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых, которые считаются организаторами группировки, насчитывавшей около 20 человек.

Злоумышленники размещали объявления с целью привлечения дропперов для использования их банковских карт. Работа велась в круглосуточном режиме.

Как правило, группировка выводила средства, поступающие из теневого бизнеса, через подставные карты на счета в криптокошельках, а также проводила незаконные процессинговые операции с использованием электронных средств платежа на электронных площадках TradeMO, Gate и PayTop в интересах мошеннических кол-центров, нелегальных онлайн-казино и криптообменников.

При этом организаторы аферы получали от 1,5% до 15% переводимых средств.

По предварительным данным, в 2025 году они незаконно заработали более 50 млн рублей.

В ходе 11 обысков по месту жительства организаторов преступной схемы и в офисных помещениях изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт дропперов, свыше 300 сим-карт, 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей.

Дропперы также дали признательные показания, им меру пресечения избирать не стали. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте платёжных карт и иных средств хранения денежных средств.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года прокуроры Москвы предъявили иски на сумму более 1 млрд рублей в интересах лиц, пострадавших от действий телефонных мошенников.