Овчинников: погибший 10 лет назад альпинист Ишутин лежит у того же камня, что и Наговицина

Тело погибшего десять лет назад альпиниста Михаила Ишутина лежит с другой стороны камня, возле которого сейчас находится российская альпинистка Наталья Наговицина. Об этом в интервью ТАСС рассказал старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО "Высшая горная школа", кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

Как ранее сообщал ТАСС, спасательная операция по поиску и помощи Наговициной на пике Победы прервана из-за погодных условий. В понедельник к месту нахождения альпинистки планировалось направить дрон, однако сделать это не удалось из-за непогоды.

"Это не первый раз, когда с пика Победы предпринимаются попытки спустить тела, но пока не получается. Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска - мой приятель, который также пошел на Победу. Кстати, альпинист с большим опытом. Он в этом же месте погиб, его тело лежит там", - рассказал Овчинников.

Мастер спорта по альпинизму Ишутин 30 лет возглавлял федерацию альпинизма в Архангельской области был обладателем звания "снежный барс" среди альпинистов, совершил более 400 восхождений. До рокового восхождения он дважды покорял пик Победы. Он покорил пик и в третий раз, но погиб на обратном пути.

"Ребята из Архангельска предпринимали отдельную экспедицию в попытке снять его тело, но им не удалось. Они специально ради этого приехали - подготовленные, опытные альпинисты, но погода и состояние маршрута, лавиноопасность не дали им это сделать. Доставая тело, ты сам можешь погибнуть под лавиной. Поэтому все это - нетривиальная история. Не уверен, что соберется компания, которая соберется и организует все, чтобы снять тело Наговициной", - подчеркнул Овчинников.

