Попавшего в смертельное ДТП бизнесмена связали с погибшей в отеле известной блогершей

Попавшего в смертельное ДТП на Живописном мосту в Москве бизнесмена Сергея Белюскина связали с известной блогершей-психотерапевтом Анной Амбарцумян, тело которой нашли в отеле «Петр Первый» в 2020 году. Между ними могла быть романтическая связь, данные приводит MK.RU.

Белюскин переехал в столицу из Иркутской области, его предпринимательская деятельность связана с нефтяным бизнесом. 25 августа бизнесмен передвигался на элитном спорткаре Aston Martin, когда внезапно потерял управление и врезался в отбойник. По предварительным данным, ему могло стать плохо с сердцем, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Психотерапевт Амбарцумян раскрыла друзьям свои отношения с Белюскиным незадолго до смерти. Согласно результатам экспертизы, произошла передозировка наркотиками, но близкие не исключали криминальную версию, пишет MK.RU. Кроме того, бизнесмена видели рядом с отелем незадолго до того, как было обнаружено тело девушки.

SHOT показал кадры с места аварии в Москве, где умер бизнесмен Сергей Белюскин

В июле 2020 года знакомая блогерши-психотерапевта Лариса Гордьера заявила, что Амбарцумян при жизни «накликала на себя беду».

«Она рассказывала, что провернула такую "мульку" — инсценировала свою смерть ради пиара и через Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) наблюдала, как люди реагируют», — пояснила она.

