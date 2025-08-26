Бывшего начальника 9-го ЛДЦ Минобороны России арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) министерства обороны России генерал-майора Константина Кувшинова, которого следствие подозревает в хищении выделенных на закупку медицинского оборудования 57 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Расследование уголовного дела проводит Главное военное следственное управление СК России. По имеющимся данным, подведомственная министерству обороны военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на приобретение и поставку оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие установило, что заместитель начальника отдела продаж «Дельруса» и коммерческий директор «ТДА-Сервиса» вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денег. Завысив стоимость медицинского оборудования они похитили свыше 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.

Бывший замглавы МО РФ Попов пробудет в СИЗО до 21 ноября по делу о мошенничестве

Кувшинов являлся начальником 9-го ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он занимал должность начальника Лечебно-профилактического управления — заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

20 августа стало известно, что Следственный комитет предъявил обвинение по пяти статьям бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Павлу Попову.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.