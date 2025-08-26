Бывшего начальника 9-го ЛДЦ Минобороны России арестовали по делу о мошенничестве

ТАСС: по делу о мошенничестве арестован генерал-майор Константин Кувшинов
Суд арестовал бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) министерства обороны России генерал-майора Константина Кувшинова, которого следствие подозревает в хищении выделенных на закупку медицинского оборудования 57 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.
Расследование уголовного дела проводит Главное военное следственное управление СК России. По имеющимся данным, подведомственная министерству обороны военно-медицинская организация заключила в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на приобретение и поставку оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие установило, что заместитель начальника отдела продаж «Дельруса» и коммерческий директор «ТДА-Сервиса» вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денег. Завысив стоимость медицинского оборудования они похитили свыше 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.
Кувшинов являлся начальником 9-го ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он занимал должность начальника Лечебно-профилактического управления — заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.
