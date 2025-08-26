Береговая охрана Ливии обстреляла судно, пытавшееся спасти терпящих бедствие мигрантов

Ливийская береговая охрана обстреляла судно гуманитарной организации, экипаж которого искал терпящих бедствие в Средиземном море мигрантов. Об этом сообщает издающаяся в Саудовской Аравии англоязычная газета Arab News.

Инцидент произошел с зафрахтованным гуманитарной организацией SOS Mediterranee судном под норвежским флагом Ocean Viking. Катер ливийской береговой охраны приблизился к судну, находившемуся в 40 морских милях от побережья, а затем открыл по нему огонь. В результате обстрела на Ocean Viking были разбиты иллюминаторы и повреждено оборудование. После этого ливийские силовики, угрожая расправой экипажу, потребовали покинуть этот район.

В SOS Mediterranee, работающей в партнерстве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, отметили, что сразу после обстрела судно подало сигнал бедствия и обратилось за защитой к находившемуся неподалёку итальянскому военно-морскому кораблю, но никакого ответа не получило.

В марте прошлого года судно гуманитарной организации «Врачи без границ» спасло в Средиземном море 249 беженцев, которые плыли из Ливию в Италию на самодельных лодках.

Ранее большое число заключенных сбежало из тюрьмы в Ливии.