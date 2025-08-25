Сильные пожары добрались до Напа-Каунти, «винной столицы» США

В Калифорнии на протяжении нескольких дней бушуют сильные пожары. Огонь добрался до Напа-Каунти, «винной столицы» США, пишет San Francisco Chronicle.

Напа-Каунти (англ. Napa County) — один из 58 округов американского штата Калифорния. В округе находится Напа Вэлли, известная своими виноградниками и вином, в основном сорта Каберне Совиньон.

Распространению стихии способствует экстремальная жара и засуха, установившиеся на западе США в августе, отметили журналисты.

Борьба с огнем активно велась 21-23 августа, в тушении участвовали свыше тысячи пожарных.

В воскресенье, 24 августа, власти округа объявили чрезвычайное положение, в связи с тем, что пожары затронули лесистые холмы к востоку от Калистоги, возникла опасность распространения огня на близлежащие населенные пункты.

Командир пожарной службы Калифорнии Дасти Мартин признал, что специалистам предстоит проделать большую работу, чтобы локализовать пожар. Он добавил, что тушение продлится от 7 до 10 дней.

По данным издания, в винодельческой долине ранее также неоднократно бушевали сильные пожары. Так, в 2020 году огонь охватил десятки гектаров, уничтожил свыше 1500 строений, прежде чем пожарные смогли справиться с ним.