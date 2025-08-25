Арсен Маркарян опубликовал подробности своего задержания

Блогер Арсен Маркарян назвал ложью сведения, согласно которым он пытался выехать за пределы России в багажнике автомобиля. Об этом мужчина сообщил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Маркарян рассказал, что он два-три раза в неделю ездит в Подмосковье, где живет его друг. По словам блогера, до него ехать час от Москвы по Можайскому шоссе. В день задержания машину, в которой ехал мужчина, остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Сперва их проверили у водителя, а затем у пассажиров, в том числе у Маркаряна.

Блогер отметил, что во время проверки его документов сотрудник ДПС попросил выйти его и поехать в ближайший отдел. Маркаряну зачитали статью, из-за которой его вызвали на допрос, отметил блогер.

«Никакого багажника не было, и если вы запросите видео с регистратора ДПС, то все это увидите. То, что говорят в СМИ об этом, – полная ложь, и она вскроется, когда будут доступны видео с видеорегистратора ДПС машины, которая стояла прямо сзади нашей машины», — написал Маркарян.

Блогер добавил, что он находится в России на протяжении месяца. Маркарян утверждает, что занимался в стране своим здоровьем и рабочими вопросами.

25 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Во время заседания блогер свою вину не признал, заявив, что не узнает себя на видеозаписи. Секс-коуч Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» предрек Маркаряну дальнейшие «приключения» в тюрьме.

Ранее мать блогера Маркаряна принесла в суд характеризующие его предметы.