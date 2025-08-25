Пять человек пострадали из-за шторма в российском регионе

В Самарской области из-за шторма пострадали пять человек, в том числе ребенок. В регионе рухнули 24 дерева, повреждены 15 автомобилей, об этом пишет Mash в понедельник, 25 августа.

По информации издания, госпитализированы четверо пострадавших, включая ребенка, один направлен на амбулаторное лечение.

Повреждения получили машины в Тольятти и Приволжском районе. Водителям пришлось разбирать упавшие ветки, которые перекрыли участки дорог.

По словам местных жителей, тревогу они били давно, но на жалобы об аварийном дереве, из-за которого пострадали люди, управляющая компания не реагировала.

Ранее сообщалось, что для отдыхающих в Анапе россиян сложилась опасная ситуация из-за шторма на море.