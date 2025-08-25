Мужчина поджег себя в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы мужчина совершил неудачную попытку самосожжения. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Инцидент произошел в тот же день в 22.06 по местному времени в терминале «Т-1» аэропорта Алматы.

— Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу, — передает портал Zakon.kz со ссылкой на информацию от Департамента полиции на транспорте.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

