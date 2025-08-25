Столичный суд арестовал блогера Арсена Маркаряна, которого обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

© соцсети

Отмечается, что блогеру предъявили обвинения по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием средств массовой информации. На заседании Маркарян возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре», — говорится в тексте.

Напомним, что поводом к задержанию блогера стала скандальная видеозапись, на которой он оправдывает террористические действия против России. При этом сам Маркарян утверждает, что на записи не он, ее автором он также не является. Кроме того блогер заявил, что канал, на котором появилось видео, ему не знаком, он его не создавал и не администрировал.