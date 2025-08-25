На замгубернатора Курской области завели четыре уголовных дела

В Курской области против заместителя губернатора Владимира Базарова возбудили четыре уголовных дела по подозрению в коррупции при заключении контрактов.

© Владимир Базаров/ВКонтакте

Четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и его соучастников возбуждены следственным департаментом МВД России, передает ТАСС. По данным ведомства, фигуранты дел подозреваются в получении взяток в особо крупном размере, совершенных организованной группой.

В МВД заявили: «Следователями следственного департамента МВД России возбуждены четыре уголовных дела в отношении Владимира Базарова и других лиц. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой от представителей коммерческих организаций за оказание содействия по заключению контрактов на строительные работы и общее покровительство».

Подразумевается, что подозреваемые оказывали содействие бизнесу в обмен на денежное вознаграждение, связанное с заключением государственных контрактов на строительные работы в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области.

Расследование по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области продолжается. Основная причина задержания Базарова связана с его деятельностью в Белгородской области.