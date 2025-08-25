Мигрант напоил и изнасиловал престарелую дачницу

В Оренбургской области, как сообщает Orenday.ru, мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку. Мигрант-строитель подошел к престарелой даме, которая отдыхала на веранде своего дачного дома. Мужчина предложил пенсионерке совместно распить алкогольные напитки, на что она охотно согласилась.

После употребления алкоголя злоумышленник начал проявлять к женщине неподобающие знаки внимания. Получив решительный отказ на домогательства, мужчина применил физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, подвыпившего мигранта удалось оперативно задержать. Следственным комитетом Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование"). В настоящее время подозреваемый содержится под стражей в следственном изоляторе.