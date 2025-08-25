Альпинистку Наговицину признают пропавшей без вести

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, признают пропавшей без вести через определенный период времени. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

© соцсети

Он отметил, что после того, как Наговицину признают пропавшей ее родственники смогут обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

«Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так. Бывают случаи, что подобные документы оформляются в течение недели», — добавил Пятницин.

Ранее начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков объявил о прекращении поисков Наговициной из-за погодных условий.