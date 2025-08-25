Выросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 28. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

© Пресс-служба МЧС РФ по Рязанской области

«На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз», — написал он.

Глава региона добавил, что в больницах Рязани и Москвы остаются 37 пострадавших, еще 120 человек проходят амбулаторное лечение.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.