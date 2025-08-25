Сбой движения поездов произошел на МЦД-4
Сбой произошел на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили в ряде столичных Telegram-каналов.
По информации 360.ru, поезда опаздывают на 30 минут. О причинах сбоя не сообщается. Официальных комментариев о ситуации также не поступало.
В начале августа на третьем Московском центральном диаметре произошел сбой движения составов в сторону Зеленограда.
Очевидцы утверждали, что поезда задерживались на участке Останкино — Грачевская также в течение получаса.
23 июля сбой произошел на МЦД-2. В сторону Москвы поезда также следовали с задержками.