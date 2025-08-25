В Подмосковье вдовец из Турции зарезал новую жену из ревности

Уроженец Турции зарезал свою жену, после чего сам вызвал на место происшествия оперативные службы. Семейная трагедия произошла в подмосковном Пушкино.

Как стало известно «МК», 54-летний мужчина и 49-летняя женщина поженились в 2016 году, до этого иностранец (он находился в России на законных основаниях) уже успел овдоветь. Общих детей у них не было, официально супруги нигде не работали. Недавно турок съездил на родину, а, вернушись домой, решил, что жена ему изменила, хотя никаких поводов для подозрений она не давала. В ходе ссоры ревнивец ударил ее ножом по шее. Осознав, что натворил, злоумышленник вызвал «скорую помощь», но спасти женщину не удалось.

По информации помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, по делу назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, психолого - психиатрическая, судебно-медицинская.