Автомобильный мост рухнул в российском регионе

В Республике Алтай частично обрушился один из автомобильных мостов. Об инциденте сообщили в администрации Кош-Агачского района на странице во «ВКонтакте».

© страница «Администрация МО «Кош-Агачский район» во Вконтакте

Переправа, о которой идет речь, находится в 40 километрах от села Беляши на реке Шипты-Кол. На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть большую дыру почти посередине деревянного моста. Сотрудники дорожной компании компании «ДЭП-221» уже приступили к ремонту.

«Работники дорожной службы просят воздержаться от поездок в направлении от и до села Беляши», — говорится в публикации.

Срок окончания работ не уточняется.

