Мать Маркаряна принесла в суд огромный пакет с его медалями

Силва Мхитаровна, мать задержанного блогера и коуча Арсена Маркаряна, принесла на заседание Таганского районного суда Москвы пакет с его наградами и медалями в качестве характеристики.

Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

— Блогер доставлен в Таганский суд Москвы, — говорится в публикации.

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. Против него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Коуч прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.

Журналистка Ксения Собчак заявила о том, что Маркаряну многое сходило с рук, когда тот говорил о том, что «женщина — не человек». Пикап-коуч Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли в свою очередь заявил, что именно он предложил блогеру, спрятаться в багажнике.