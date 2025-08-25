На базе отдыха в Дагестане отравились 25 детей

25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана массово отравились дети и взрослые, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Предварительно, пострадали 28 человек, 25 из которых — несовершеннолетние.
На базу вызвали скорую помощь и направили специалистов Роспотребнадзора. 17 детей и двух взрослых госпитализировали в ЦГБ Дербента, остальным оказали помощь на месте. Проводится проверка.
