На базе отдыха в Дагестане отравились 25 детей

На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана массово отравились дети и взрослые, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Предварительно, пострадали 28 человек, 25 из которых — несовершеннолетние.

На базу вызвали скорую помощь и направили специалистов Роспотребнадзора. 17 детей и двух взрослых госпитализировали в ЦГБ Дербента, остальным оказали помощь на месте. Проводится проверка.

