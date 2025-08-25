Близкие пропавшего в Босфоре россиянина раскритиковали его поиски

В Стамбуле уже сутки ищут российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время массового заплыва через Босфор. Спортсмен, руководитель школы плавания, вышел на старт одним из первых, но до финиша так и не дошёл. Родственники заявляют о бездействии турецких властей, пишет РЕН ТВ.

По словам родственницы, на пристани никто не знал о пропаже, а поисков не велось.

Свечников, кандидат в мастера спорта, впервые участвовал в заплыве.

"Нужно понимать реалии Босфора, действительно, это очень большое пространство водное. Я там бывал. Насколько мне известно, там просто какие-то сумасшедшие подводные течения", – заявил друг пропавшего пловца Дмитрий Михалев.

По мнению друзей, организаторы не обеспечили должной безопасности: на середине маршрута не было спасательных катеров, а за спортсменами почти не следили. О том, что Свечников не добрался до финиша, стало известно лишь спустя несколько часов.

Родные отказываются верить в его гибель, предполагая, что мужчину могло унести течением. Они уверены, что Николай жив, но спасатели, по их словам, не торопятся с полноценными поисками.

Появилась видеозапись с заплыва в проливе Босфор, где пропал российский пловец Николай Свечников.

Заплыв «Босфор 2025» стартовал примерно в 9:00 24 августа. Участники прыгали с судов и должны были преодолеть дистанцию в шесть с половиной километров.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81-й страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. По информации Telegram-канала Mash, на месте старта заплыва не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников проводился формально. Организаторы сообщили, что нескольким пловцам становилось плохо во время заплыва, и им была оказана помощь, однако Свечников среди них не значится.

Заплыв через Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, проходил в плохих погодных условиях. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, перед стартом прошел сильный дождь и появился туман. Это привело к падению видимости и появлению больших волн. Свечников и другие атлеты были вынуждены стартовать позже назначенного времени.

После начала заплыва спортсмены жаловались на слабое течение. Из-за этого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Алексей Казак, участвовавший в заплыве через Босфор, рассказал о поисках пропавшего во время соревнований россиянина Николая Свечникова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен передал информацию, которую получил в турецкой полиции. Там ему рассказали о том, что сейчас ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров.

Казак добавил, что перед стартом общался со Свечниковым, у которого не было жалоб на самочувствие.

«Метров 300 мы плыли рука в руку. Впереди была моя ученица, я начал ускоряться, Коля начал отставать, но это обычное явление — кто‑то плывет быстрее, кто‑то медленнее. Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял», — рассказал Казак.

ВМФ Турции подключились к поискам пропавшего в Босфоре россиянина Николая Свечникова. Операция по поиску была начата только после личного обращения семьи спортсмена.

Как сообщает SHOT, жена Николая Свечникова, оставив 8-месячного сына в Москве, прилетела в Стамбул. По ее словам, после заплыва в Босфоре попыток найти ее мужа не предпринималось – движение судов было открыто сразу. Только сегодня родственники пловца смогли связаться с властями Стамбула через переводчика, и им пообещали задействовать флот.

Поиски пропавшего во время заплыва российского спортсмена Николая Свечникова в Турции начались сразу же, как только стало известно о происшествии. Об этом рассказал «Звезде» организатор заплыва Левент Каратас.

«Поиски продолжаются со вчерашнего дня. Как только все произошло, мы сразу же сообщили о случившемся в береговую охрану, морскую полицию, прибрежные полицейские участки и поисково-спасательные организации», - рассказал он.

По его словам, на заплыве есть система считывания времени на старте и на финише.

«Вы прыгаете в воду, то она записывает это время, а когда вы выходите, то идет запись времени финиша. Мы моментально поняли, что что-то не так, и сразу начали выяснять ситуацию», - пояснил организатор.

Организаторы принимают заявки на заплыв через специальную интернет-систему, рассказал Каратас. По его словам, существуют определенные критерии - например, наличие медицинских справок.

«Если потенциальные участники не предоставляют их в требуемом виде и не загружают в систему, то они не могут зарегистрироваться», - объяснил Каратас.

Друг российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Турции, Дмитрий Береговой в беседе с телеканалом «Звезда» назвал возможные причины его исчезновения.

По словам Дмитрия, Свечников отправился в Турцию вместе со своими учениками. Он был хорошо подготовлен физически, поэтому Береговой опроверг версии о том, что Николаю не хватило сил.

Дмитрий заметил, что организаторы заплыва в Босфоре - одни из немногих, кто запрещает использовать буйки и трекеры для отслеживания местоположения участников соревнований. Именно поэтому, по его версии, искать Николая стали слишком поздно.

Также Береговой вспомнил, что Свечников жаловался на гидрокостюм для плавания на открытой воде, который был для него неудобным.

«Он жаловался на то, что ему костюм передавливает, маловат по размеру. Кто с ним был на корабле, говорили о жалобах на костюм», - сказал Дмитрий.

Другой возможной причиной Береговой назвал проблемы со здоровьем.

Россиянин Николай Свечников, пропавший время межконтинентального заплыва через Босфор, давно хотел преодолеть пролив. Об этом сообщила знакомая спортсмена в разговоре с РЕН ТВ.

По ее словам, пловец мечтал принять участие в этих соревнования. Женщина уточнила, что на данный момент неизвестно, что именно произошло со спортсменом, но, предположительно, его могло унести течением на другой берег.

«И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили», — добавила она.

