Жительница Польши подала заявление в полицию на блогера Алекса Лесли

В Варшаве 23-летняя местная жительница обратилась в прокуратуру с заявлением на российского блогера Алекса Лесли, известного как «секс-коуч». Она утверждает, что в словах пикапера содержатся призывы к насилию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на польское издание Wyborcza.

© Соцсети

После того как Лесли был объявлен в розыск в России, он перенес свою деятельность в столицу Польши. Там он проводит трехдневные курсы, стоимость участия в которых составляет $300. Блогер обещает «научить влюблять в себя девушек и быстро склонять их к сексу».

После одного из таких занятий Лесли опубликовал фотографии, на которых его последователи целуют женщин, с которыми познакомились во время курса. Однако наибольшее возмущение вызвал видеоролик, предположительно снятый в Варшаве, где тренер инструктирует участников «хватать женщин за задницу», а затем «тащить в туалет» и там принуждать к соитию.

Именно эти слова стали основанием для заявления в прокуратуру. Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Петр Скиба сообщил Wyborcza, что ведомство следит за деятельностью Лесли, однако официальные обвинения ему пока не предъявлены.